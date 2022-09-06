На заседании фракции "Слуга народа" 6 сентября представили кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Им стал нардеп от фракции "Голос" Рустем Умеров, который также входит в состав украинской делегации на переговорах с РФ.

сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Сегодня на заседании фракции "Слуги народа" Умеров представил свое видение работы и ответил на вопросы народных депутатов, сообщает пресс-секретарь партии.

Источники "Страны" сообщают, что кандидатуру Умерова активно лоббировал Арахамия.

Напомним, что в конце июля и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова подала в отставку.

За несколько дней до войны Рада уволила главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. С тех пор Фонд возглавляла Батова, которая с декабря 2021 занимала должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница.

Между тем, в январе Раде не хватило голосов, чтобы уволить Сенниченко. Поэтому он заявил, что решил добровольно уйти в отставку. Слухи о его отставке ходили давно из-за продажи завода "Большевик" на конкурсе под одного покупателя. Завод был продан 1,4 млрд гривен компании "Дженерал коммерс", которую связывают с бизнесменом Василием Хмельницким.

После этого в марте в Киеве задержали бывшего первого заместителя Фонда госимущества, которого подозревают в госизмене. По данным СМИ, речь идёт о Евгении Иванове, который занимал должность в ФГИ во времена Януковича.