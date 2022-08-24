У The Washington Post вышел материал с заголовком "Битва за Киев: Украинская доблесть и российские промахи спасли столицу" о первых днях полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Первым о вторжении президенту Владимиру Зеленскому доложил глава МВД Денис Монастырский, говорится в материале.

Также сообщается, что 24 февраля главе ОП Украины Андрею Ермаку позвонил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и заявил, что "пришло время сдаваться", но "Ермак выругался в адрес Козака и повесил трубку".

Тогда же был звонок министру обороны Алексею Резникову от белорусского коллеги Виктора Хренина. Тот передал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу капитулировать в обмен на прекращение войны.

В ответ на это Резников, по его собственным словам, заявил: "Я готов принять капитуляцию российской стороны".

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский, по данным WP, "не мог представить, что российское руководство развяжет столь широкомасштабную агрессию", даже несмотря на то, что анализировал "все возможные сценарии, включая самые невероятные".

В начале войны Зеленский заявлял о нежелании "удерживать власть любой ценой" и готовности покинуть пост, "если это остановит кровопролитие", пишет издание.

"Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", - передал слова Зеленского высокопоставленный западный чиновник.

"Зеленский подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России", - говорится в материале.

Но в итоге президент и его окружение приняли решение оставаться в столице, что, по мнению WP, и определило исход "битвы за Киев", так как позволило не допустить деморализации войск и "коллапса власти".

В материале рассказывается об обороне Киева в первые дни войны:

"Для защиты города Сырский организовал два кольца войск: одно на окраинах и одно в столице. Он хотел, чтобы внешнее кольцо было как можно дальше от внутреннего, чтобы защитить центр города от обстрелов и не дать россиянам сражаться на подступах к Киеву".

Для защиты столицы не хватало танковой мощи, была доступна только 72-я механизированная бригада, и этого было мало.

Поэтому Сырский приказал всем военным учебным центрам создать специальные батальоны и доставить в Киев используемые для обучения артсистемы.

Статья завершается мыслью о том, что после неудачной попытки занять Киев Россия "вернулась к более локальным целям войны", что происходило в первые дни войны.

Ранее The Washington Post писала о том, что в России подготовили два "правительства Украины" на случай захвата Киева.

А министр обороны Испании заявила, что война в Украине будет долгой, а РФ может снова попытаться атаковать Киев.