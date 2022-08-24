Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что война в Украине будет сложной и долгой, а РФ может снова попытаться атаковать Киев.

Об этом сообщает испанское агентство новостей EFE.

"Театр войны изменился. Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина на Киев или любую другую часть Украины могут возобновиться", - заявила Роблес.

По ее мнению, война в Украине будет тяжелой и долгой.

"Прогноз таков: это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая мировая или Вторая мировая война. Война будет трудной, сложной", - сказала Роблес.

Роблес также сообщила, что Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах и что Мадрид уже предложил обучить украинских солдат использованию этой техники.

Ранее разведка Британии подвела итоги полугода войны в Украине и перечислила основные проблемы армии РФ. Там считают, что война в Украине вскоре вступит в новую фазу, бои переместятся на новую линию фронта.

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер прогнозирует, что война в Украине продлится еще как минимум год. По данным главы Генштаба США, война в Украине с большой вероятностью перерастет в затяжной конфликт.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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