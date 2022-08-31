Временная спецкомиссия украинского парламента рекомендовала Кабинету министров уволить генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

Об этом говорится в отчете комиссии.

Рекомендации приняты исходя из кризисного финансового состояния ОГТСУ, невыполнения инвестиционной программы, а также из-за признаков манипуляций данными информационной платформы по небалансам.

Комиссия рекомендовала Государственной аудиторской службе дать оценку платежеспособности "Оператора ГТС". В частности, необходимо проверить реальное финансовое состояние предприятия, достоверность отраженных в отчетности данных, техническое состояние ГТС Украины, тарифообразование, способность инвестировать в критическую газотранспортную инфраструктуру в ответ на структурные вызовы.

Макогон возглавляет ОГТСУ с мая 2019 года. Под его руководством прошло отделение ООО "Оператор ГТС Украины" от НАК "Нафтогаз Украины" и создан сертифицированный оператор ГТС Украины, который с 1 января 2020 года начал свою независимую деятельность.

Напомним, что Макогон дал интервью, в котором заверил, что в подземных хранилищах газа Украина уже накопила 13 миллиардов кубометров голубого топлива и это позволит нормально пройти отопительный сезон.

Заверение прозвучало на фоне новостей о том, что буквально все регионы Украины готовятся к отсутствию зимой тепла. А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на открытом воздухе упадет ниже 10 градусов нуля. Он допустил массовые отключения тепла.