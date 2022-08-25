В Харькове директора департамента земельных отношений мэрии Сергея Колесникова уволили после того, как он засветился в Ницце.

Он выложил соответствующие фото в Facebook (включая фото с дорогими машинами), но вскоре удалил их и закрыл доступ к странице.

Ситуацию прокомментировал мэр города Игорь Терехов. "Это цинизм и хамство! Он уволен!" - сообщил Игорь Терехов. уволят.

Ранее в Харьковской ОВА заявили, что "праздничный" комендантский час с 19:00 теперь будет постоянно.

Как писала "Страна", в Харькове полицейские активно проверяют документы и телефоны горожан и автомобилистов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.