Американский Институт изучения войны 24 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, на северо-западной окраине Донецка и к юго-западу от Донецка.

Об этом говорится в отчете на сайте Института изучения войны.

Что касается Харьковского направления, то, по данным Института, сообщения о том, что украинские силы пытались прорвать российские позиции в районе Дементьевки и в направлении Великих Проходов и Цуповки, позволяют предположить, что украинские силы продолжают ограниченные наземные атаки, чтобы противостоять удержанию россиянами позиций в северной части Харьковской области.

На юге российские войска добились ограниченных территориальных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области, сообщает Институт изучения войны.

Сообщается, что украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям в Херсонской области.

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Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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