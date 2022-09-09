Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал украинское контрнаступление.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Подоляка, контрнаступление ВСУ показало:

Способность Украины деоккупировать свои территории. "Замораживания конфликта не будет". Способность Украины "креативно и эффективно" использовать оружие запада. "Российским войскам пора убираться. Будет больно"

Напомним, Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску. Подробнее о событиях вчерашнего дня мы рассказывали в отдельном материале.

Также сообщалось, что украинские солдаты уже на въезде в Купянск Харьковской области.

Кроме того, рассказывали, что известно о ситуации после взятия Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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