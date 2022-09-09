Государственное бюро расследований (ГБР) начало проводить фильтрационные мероприятия и следственные действия в освобожденной Балаклее в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 8 сентября.

"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Целью таких мероприятий в ГБР называют исключение возможности для подрывной деятельности россиян и их сообщников.

"Правоохранители неоднократно подчеркивали, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности", - добавили в ГБР.

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