Глава Министерства обороны США Ллойд Остин анонсировал следующую встречу контактной группы, посвященную безопасности и обороне Украины. Она состоится уже в ближайшие недели.

Об этом руководитель Пентагона сказал на совместном с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли брифинге после пятого заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили тему достижений в военно-промышленном комплексе для будущего обороны Украины", - сказал Остин.

Правда, точную дату мероприятия он не назвал и не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff @USArmy Gen. Mark A. Milley brief the press on the fifth meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/rImMo1lUAK September 8, 2022

Ранее Остин заявил об "очевидном успехе" ВСУ на поле боя на юге Украины. По словам министра обороны США, ВСУ интегрируют возможности, предоставленные им союзниками.

Как писала "Страна", сегодня министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились на авиабазе "Рамштайн" и провели продуктивные переговоры.