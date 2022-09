Глава Министерства обороны США Ллойд Остин анонсировал следующую встречу контактной группы, посвященную безопасности и обороне Украины. Она состоится уже в ближайшие недели.

Об этом руководитель Пентагона сказал на совместном с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли брифинге после пятого заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили тему достижений в военно-промышленном комплексе для будущего обороны Украины", - сказал Остин.

Правда, точную дату мероприятия он не назвал и не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff @USArmy Gen. Mark A. Milley brief the press on the fifth meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/rImMo1lUAK