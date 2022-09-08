Министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились на авиабазе Рамштайн и провели продуктивные переговоры.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины в своем Twitter.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - пишет Резников.

Также министр обороны Украины обнародовал фотографию на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая, как пишет Резников, была выпущена по Киеву.

Напомним также, что сегодня, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. В заявлении высокопоставленный американский дипломат сказал, что проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности, отметив, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

Как писала "Страна", президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, пакет помощи включает в себя 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи и системы искусственного интеллекта, а также стрелковое оружие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

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