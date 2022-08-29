Очередная встреча контактной группы по Украине в формате Рамштайн состоится 8 сентября 2022 года.

Об этом сообщает сайт командования ВВС США в Европе и Африке.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии проведет министр обороны США Ллойд Остин. Согласно плану, встреча пройдет в очном формате.

"Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Площадка, известная, как "формат Рамштайн", объединяет 50 стран, которые поддерживают Украину. Они согласовывают поставки Украине амуниции, вооружения, тренировке украинских бойцов.

Как писала "Страна", встреча Рамштайн-4 состоялась 20 июля "под грифом секретно". Во время встречи партнеры Украины заявили, что они не устали от войны.

Ранее советник офиса президента Алексей Арестович рассказал о трех тайных пунктах из нового пакета военной помощи от США.

Напомним, также ранее в Пентагоне сообщали, что украинская авиация адаптировала противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.