Глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал количество пушек, обещанных Украине во время "Рамштайна-3". По его словам, количество исчисляется сотнями установок.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Милли отметил, что россияне обладают значительным преимуществом в артиллерии, но точные цифры называть не стал, поскольку они засекречены. Вместе с тем он добавил, что на встрече "Рамштайн-3" Украине пообещали дополнительные артиллерийские установки.

"Речь идет, наверное, о 300-400 артиллерийских стволах, причем это именно ствольная, а не реактивная артиллерия, которую в общей сложности предоставят украинцам", - заявил Милли.

"HIMARS - это только начало", - подчеркнул он.

Вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что страны участницы формата будут поставлять оружие так долго, сколько это понадобится из-за "слишком высоких ставок".

Что касается РСЗО, то, как мы уже рассказывали, в Украину поступит в целом десять систем ракетно-залпового огня - с боезапасом по сто ракет на каждую установку. Отметим, что Украина просила у Запада 300 таких установок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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