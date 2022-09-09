Великобритания раздаст десятки миллиардов населению и бизнесу, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу грядущей зимой.

Об этом сообщает ВВС.



По информации издания, план обойдется примерно в 150 млрд фунтов.



Из них около 90 млрд пойдет на поддержку населения - каждой семье выделят по 400 фунтов на компенсацию взлетевших счетов на свет и газ, а рост цен ограничат примерно текущим уровнем на два года.

Ранее мы писали, что в Великобритании в октябре цены на электричество вырастут сразу на 80% и счета домохозяйств подскочат до 3549 фунтов (4188 долларов) в год. При этом новый премьер-министр Лиз Трасс в колонке для Daily Mail заявила, что в рекордных платежках виноват Владимир Путин, который использует газ как оружие, в том числе, и против Великобритании.

Также "Страна" сообщала, что полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - то есть, к всплеску преступности на фоне экономических проблем. Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.