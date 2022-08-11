Банк Англии прогнозирует скачок инфляции в стране до 13% при росте зарплат на 5,25% в четвертом квартале 2022 года.

Об этом сообщает в четверг, 11 августа, Британский конгресс тред-юнионов, пишет The Guardian.

По данным издания, это означает падение реальной зарплаты на 7,75% - самое сильное с 1920-х годов.

"В TUC заявили, что работники не испытывали такого резкого падения заработной платы по сравнению с инфляцией с 1920-х годов", - пишет издание.

По информации The Guardian, десятки тысяч рабочих готовы к забастовке. Так, в ближайшие недели более 115 тысяч сотрудников почты Великобритании планируют участвовать в серии забастовок. Как уточнил накануне профсоюз Communication Workers Union, протестующие будут требовать повысить зарплату. Мероприятия будут проходить четыре дня: 26 и 31 августа, 8 и 9 сентября.

Ранее мы писали, что Сенат США принял законопроект о борьбе с инфляцией и защите климата на 434 миллиарда долларов. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение контроля над налогами для корпораций.

Также "Страна" сообщала, что в Украине годовая инфляция ускорилась до 22,2%. Больше всего подорожали продукты, алкоголь и транспорт.