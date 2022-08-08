Сенат США одобрил масштабный пакет мер государственной помощи стоимостью 434 миллиарда долларов, нацеленный, среди прочего, на борьбу с инфляцией. За принятие законопроекта в воскресенье, 7 августа, проголосовал 51 человек из 101. Решающий голос отдала вице-президент США Камала Харрис.

Об этом сообщает "Дойче Велле".

Около 370 миллиардов долларов будут направлены на обеспечение энергетической безопасности и защиту климата, а также на предоставление некоторых налоговых льгот. Еще 64 миллиарда выделят на инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение контроля над налогами для корпораций.

Одобрение законопроекта Сенатом считается большой победой президента США Джо Байдена, который еще полтора года назад при своем вступлении в должность обещал провести крупные реформы, но до сих пор не смог их реализовать. Как ожидают демократы, принятие закона позволит им сохранить большинство в Конгрессе на выборах в этом году.

Глава Белого дома приветствовал решение Сената.

"Это потребовало многих компромиссов. Палате представителей следует принять законопроект как можно скорее, и я с нетерпением жду, когда смогу его подписать", - заявил Байден.

Голосование в Палате представителей Конгресса США должно пройти 12 августа.

Голосование комментирует американская пресса. New York Times называет это крупной победой Байдена и в целом демократов, которые борются за сохранение большинства в конгрессе на выборах в этом году.

А Politico замечает, что хотя пакет намного меньше, чем хотели демократы (они запрашивали $3,5 триллиона), это все же больше, чем они ожидали всего две недели назад.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат конгресса Соединённых Штатов одобрил законопроект "О контроле над оружием".

Также мы писали, что в Сенате США выделили миллиарды долларов на развитие технологий микросхем для противодействия Китаю.