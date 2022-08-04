Работа над законопроектом о медиа, который пролежал в Верховной Раде почти 3 года, выходит на финишную прямую. "Слуги народа" рапортуют о готовности до конца лета принять законопроект, который будет регулировать работу всех СМИ, включая онлайн-медиа.

За резкое расширение полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию (который получал право карать и миловать все СМИ), этот законопроект резко критиковали и украинские журналисты, и международные организации.

Но сейчас, после доработки, документ стал ещё более жёстким. Главное - в законопроекте прописали право Нацсовета закрывать или приостанавливать работу СМИ без решения суда.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как власти хотят регулировать работу журналистов.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.