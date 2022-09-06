Лиз Трасс впервые выступила в качестве премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

В своем выступлении Трасс обозначила три главных направления, которыми займется на посту:

1. Экономика. Трасс сказала, что "снизит налоги, чтобы вознаградить упорный труд и стимулировать рост бизнеса и инвестиций". Премьер-министр хочет заставить "Соединенное Королевство работать, строить и расти".

2. Энергетика. Она пообещала разобраться с энергетическим кризисом: "На этой неделе я приму меры, чтобы оплатить счета за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение".

3. Медицина. Премьер-министр намерена заняться реформированием медицинской сферы: "Мы поставим наше здравоохранение на прочную основу".

Напомним, ранее мы писали, что новым премьером Британии после того, как королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщают британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II.

Также мы рассказывали, что по результатам опроса YouGov половина жителей Британии недовольны избранием Трасс на пост премьер-министра.