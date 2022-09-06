Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и покинул резиденцию главы правительства.

Напомним, что вчера по итогам партийного голосования Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии, а, соответственно, и главой правительства королевства.

В предвыборной гонке Лиз Трасс обогнала экс-канцлера казначейства Риши Сунака. Она получила чуть более 81 тыс. голосов против чуть более 60 тыс. за Сунака.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о новом британском премьер-министре.

47-летняя Трасс стала третьей женщиной-премьером Британии (после Тэтчер и Мэй) и хочет, чтобы ее считали новой "железной леди". Она обещает снизить налоги, "остановить Путина" и продолжить (и даже усилить) поддержу Украины.

Накануне она пообещала, что президент Зеленский станет первым руководителем иностранного государства, которому она позвонит после избрания, и что приедет в Украину в ближайшее время.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", - сказала Трасс.

При этом опросы показывают, что половина жителей Британии недовольны избранием Трасс на пост премьер-министра.