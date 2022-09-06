Половина жителей Великобритании недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Большинство британцев (вне зависимости от политических предпочтений) выразили недовольство в связи с победой Трасс на выборах главы Консервативной партии. О своем разочаровании заявили 17% опрошенных, а о сильном разочаровании - 33%. 18% оказались довольны таким исходом и всего 4% - очень довольны. Остальные участники опроса не смогли определиться, довольны ли они победой Трасс.

Участники опроса, поддерживающие Консервативную партию, также не выразили особого восторга в связи с победой Трасс: 32% заявили, что довольны выбором, и всего 9% заявили, что очень довольны. О разочаровании и сильном разочаровании заявили 19% и 15% соответственно.

Британцы также сомневаются в том, что Трасс удастся справиться с кризисом стоимости жизни: 38% заявили, что абсолютно в этом не уверены, 29% - что не особо уверены, 17% выразили немного уверенности и 2% - полную уверенность.

Около 40% опрошенных респондентов уверены, что Трасс в роли премьер-министра будет "примерно такой же", как Джонсон. При этом 27% считают, что Трасс покажет себя хуже предшественника, и всего 14% верят, что она будет более успешным премьером. Остальные 19% опрошенных еще не определились по этому поводу.

Среди респондентов, поддерживающих консервативную партию, 17% выразили уверенность в том, что Трасс будет лучше Джонсона, 31% - что они будут примерно одинаковыми и 34% - что она будет хуже. Остальные респонденты затруднились ответить.

Напомним, 5 сентября по итогам партийного голосования Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о новом британском премьер-министре.