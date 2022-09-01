Токаев предложил осенью провести внеочередные выборы президента Казахстана
Осенью могут пройти внеочередные выборы президента Казахстана. С таким предложением выступил действующий лидер Касым-Жомарт Токаев.
Об этом он заявил в ходе Послания народу Казахстана в четверг, 1 сентября.
Также Токаев предложил увеличить срок президентских полномочий с пять до семь лет.
"В Казахстане необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента, рекомендую одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - сказал Токаев.
Отметим, что очередные выборы президента запланированы на 2024 год.
Напомним, в начале года на фоне протестов Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.
Позже он утвердил новый состав правительства Казахстана. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты.
Также сообщалось, что в июне в Казахстане прошел референдум по правкам в конституцию. По его итогам Нурсултан Назарбаев лишен статуса "елбасы" ("отец нации"), а страна будет преобразована из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.