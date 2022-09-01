Осенью могут пройти внеочередные выборы президента Казахстана. С таким предложением выступил действующий лидер Касым-Жомарт Токаев.

Об этом он заявил в ходе Послания народу Казахстана в четверг, 1 сентября.

Также Токаев предложил увеличить срок президентских полномочий с пять до семь лет.

"В Казахстане необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента, рекомендую одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - сказал Токаев.

Отметим, что очередные выборы президента запланированы на 2024 год.

Напомним, в начале года на фоне протестов Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Позже он утвердил новый состав правительства Казахстана. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты.

Также сообщалось, что в июне в Казахстане прошел референдум по правкам в конституцию. По его итогам Нурсултан Назарбаев лишен статуса "елбасы" ("отец нации"), а страна будет преобразована из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.