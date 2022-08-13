Швейцарская фармацевтическая компания Novartis, производитель препарата "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), обновит инструкцию по его применению после двух случаев гибели детей, прошедших лечение этим лекарством.

Об этом сообщают местные издания.

Двое детей из России и Казахастана умерли от острой печеночной недостаточности после курса препарата "Золгенсма". Это лекарство, применяемое для лечения СМА, является самым дорогим в мире.

"Золгенсма" (международное непатентованное наименование онасемноген абепарвовек) применяется для детей до двух лет и стоит $2,1 млн. При этом достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом применения препарата "Золгенсма", о котором указано в инструкции к препарату. После двух летальных случаев и по согласованию с органами здравоохранения компания обновит инструкцию по медицинскому применению препарата данными об острой печеночной недостаточности, которая может приводить к смертельному исходу.

Также в компании заявили, что "уверены в общем благоприятном профиле соотношения риска и пользы препарата, терапию которым на сегодняшний день получили более 2300 пациентов во всем мире".

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