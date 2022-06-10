Американские онкологи сообщили, что во время эксперимента им удалось вылечить 100% пациентов, страдающих от рака прямой кишки, с помощью инъекций, без проведения хирургической операции, химиотерапии или облучения.

Суть метода в том, чтобы стимулировать иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки в организме.

Хотя пока было проведено небольшое испытание, которое затронуло 12 человек, его результаты настолько многообещающие, что они были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии и представлены на крупнейшем в США собрании клинических онкологов в июне 2022 года.

Разбирались, что известно об этом лечении и означает ли это, что можно говорить о прорыве в борьбе с онкологией.

Полгода уколов и рак исчез

Саму терапию провели два года назад. Сейчас, спустя время, медики из Memorial Sloan Kettering (MSK) в Нью-Йорке говорят, что рак ни к одному из пациентов не вернулся. Подробностями исследователи поделились на сайте онкоцентра.

Идея иммунотерапии - использовать собственную иммунную систему организма в борьбе с онкологией. Это не новшество американской клиники, но ее врачи выявили, как эффективнее всего использовать недавно зарегистрированный в США и Европе препарат на основе антител.

Такие препараты ранее уже использовали для лечения рака эндометрия (слизистая оболочка матки) и меланомы (рак кожи), а тут исследователи впервые попробовали его применить для группы пациентов с раком кишечника. После чего заявили, что это первый и пока единственный случай, когда испытание лекарства от рака закончилось 100% ремиссией. Такой эффективности до этого не было ни у одного метода.

Одна из исследователей, доктор Андреа Черчек объясняет, что идея была в том, чтобы выяснить, какие именно пациенты получают наибольшую пользу от иммунотерапии, чтобы можно было сразу же начать ее.

Выяснилось, что иммунотерапия оказалась наиболее успешной в лечении подгруппы пациентов с раком толстой и прямой кишки, который дал метастазы, то есть уже распространился на другие ткани. У пациентов в этой подгруппе были опухоли со специфическим генетическим составом (MMRd). Считается, что от 5% до 10% всех пациентов с раком прямой кишки имеют опухоли MMRd. Эту узкую группу и решили лечить препаратом.

Особенность опухоли MMRd в том, что раковые клетки включают тормоз в иммунитете - защитный механизм, который не позволяет атаковать нормальные клетки. Это позволяет опухоли "спрятаться" и расти.

Освободить иммунную клетку от "тормоза", позволяя ей распознавать и атаковать раковые клетки, может специальный иммунотерапевтический агент (ингибитор).

Для этого пациентам каждый три недели вводили внутривенно специальный ингибитор (препарата Достарлимаб или Jemperli, что является еще одним его названием).

Исследования метода проводили в группе из 12 человек с раком прямой кишки. Первой пациенткой, которая приняла новое лечение стала 38-летняя Саша Рот (Sascha Roth). Она вспоминает, что полгода участвовала в клинических испытаниях. А потом, когда она собиралась в Нью-Йорк, где ей предстояло пройти несколько недель лучевой терапии, ей позвонили из онкологического центра и сказали, что ее последние анализы не выявили признаков рака.

Первая излечившаяся пациента Саша Рот

Позже еще у 11 человек, принявших участие в иммунотерапии, подтвердили 100%-ную ремиссию рака прямой кишки, когда число раковых клеток в организме снизилось до неопределяемого уровня. В каждом случае рак прямой кишки исчез после иммунотерапии, без стандартного лечения облучением, хирургическим вмешательством или химиотерапией.

Причем опухоли уменьшались намного быстрее, чем ожидали исследователи. Медсестра Дженна Синополи, участвовавшая в проекте, рассказала, что у одного пациента уже после первого сеанса больше не было кровотечения и прошла боль. А через три процедуры он сказал: "Это невероятно. Я снова чувствую себя нормально".

Исследователи рассказывают, что некоторые больные были ошеломлены результатами.

"Один молодой человек и его семья просто сидели в ошеломленном молчании, когда я сказала им, что рак исчез", — рассказала доктор Андреа Черчек.

Теперь врачи не будут оперировать или облучать таких пациентов, а будут просто следить за любыми признаками рецидива.

Изначально даже сами исследователи не ожидали такого результата. Они думали просто о том, чтобы уменьшить урон для здоровья онкобольных. Стандартное лечение с помощью хирургии, лучевой терапии и химиотерапии тяжело переносится из-за расположения опухоли. После вмешательства пациенты могут страдать от дисфункции кишечника и мочевого пузыря, недержания мочи, бесплодия, сексуальной дисфункции и многого другого.

Обычно опухоль уменьшают с помощью химиотерапии, а потом оперируют. Исследователи из клиники MSK предположили, что иммунотерапия может аналогичным образом уменьшить опухоль, но выяснилось, что у первых пациентов иммунотерапия привела к полному исчезновению рака.

Теперь онкологи из центра собираются продолжить исследование, чтобы выяснить, может ли этот метод помочь при других видах рака. Сейчас в группу испытуемых набирают пациентов с раком желудка, простаты и поджелудочной железы.

Означает ли это прорыв в лечении рака?

Несомненно, это очень воодушевляющие результаты, но говорить о том, что теперь рак можно будет вылечить за несколько месяцев инъекций еще рано.

Во-первых, первые результаты еще предстоит подтвердить в последующих исследованиях. Кроме того, два года слишком мало, чтобы точно заявить, что пациента можно считать излечившимся благодаря приему Достарлимаба.

Кроме того, пока эффективность была подтверждена только у небольшой группы пациентов - только с раком кишечника и опухолью со специфическим генетическим составом (MMRd). Эффективна ли терапия в отношении других онкобольных - пока неизвестно.

Так что в ближайшее время новое лекарство не сможет заменить используемые подходы к лечению онкологии, но это может быть проблеском в поисках более щадящего и эффективного способа борьбы с раком.