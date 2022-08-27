Власти Казахстана приняли решение приостановить до конца лета 2023 года экспорт военной продукции.

Об этом сообщает в субботу, 27 августа, пресс-служба правительства страны, пишет ТАСС.

"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Члены комиссии по вопросам оборонной промышленности поддержали предложение премьер-министра.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересно, что накануне в российских Телеграм-каналах прошла информация о том, что Казахстан собирается продавать оружие США и странам Восточной Европы. После чего оно будет передаваться Украине. Решение казахских властей как бы демонстративно опровергает эти слухи", - пишет канал.

Напомним, в конце июля издание The Wall Street Journal сообщало о том, что в Казахстане решили увеличить финансирование армии, опасаясь войны с Россией. По данным WSJ, Казахстан извлек уроки из войны в Украине и решил увеличить оборонный бюджет страны на 441 миллиардов тенге (около 918 миллионов долларов).

Ранее мы писали, что 2 августа на ВК-странице зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева появился пост о готовности РФ атаковать Казахстан и Грузию. Сообщение было оперативно удалено, а спустя время помощник Медведева заявил, что это фейк, и что страницу Медведева взломали.