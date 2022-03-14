В пятницу, 14 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел запрет на вывоз валюты и золота свыше установленных лимитов.

Об этом говорится на официальном сайте президента страны.

В частности, валюту нельзя выводить более 10 000 долларов США, а вес золотых слитков не должен быть больше 100 грамм.

Из Республики Казахстан запретили вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ требует сопровождать документами валютные ценности при вывозе за пределы Украины. При перемещении суммы более 10 тысяч евро за пределы страны должны быть предоставлены документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

Также напомним, что в РФ банкам запретили продавать валюту населению и установили ограничение на снятие денег с валютных счетов. Новые правила действуют в стране с 9 марта.

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