Казахстан решил увеличить финансирование армии, опасаясь войны с Россией.

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

По словам авторов материала издания, Казахстан извлек уроки из войны в Украине и решил увеличить оборонный бюджет страны на 441 миллиардов тенге (около 918 миллионов долларов).

Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.

WSJ приводит слова высокопоставленного чиновника о страхе Казахстана перед растущими амбициями РФ: "Представьте, если бы у них не было Украины... Мы будем следующими?"

Ранее "Страна" сообщала, что руководство Венгрии из-за войны в Украине поручило усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.