Итоги 198-го дня войны.

Бои в Харьковской области

Ситуация на фронте к югу от Харькова, где с начала недели наступают ВСУ, на этот вечер сложилась так.

Из официальной информации: Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия продвинулась на 50 километров за три дня боев. Главком Валерий Залужный сообщил, что военные освободили более 1000 квадратных километров территории.

Также сегодня с украинской стороны появлялось много фото и видео с флагами над Чкаловским и Шевченково - населенные пункты по дороге в Купянск. А также у западного въезда в сам Купянск.

От российского минобороны идет много видео с военной техникой, которая перебрасывается на харьковское направление.

Информация, которая параллельно поступает из сообщений из украинских источников, а также из военных телеграм-каналов россиян, позволяет сложить следующую картину:

1. На северном фланге наступающей группировки ВСУ подтверждается контроль ВСУ над Шевченково. Оттуда украинские силы вплотную подошли к Купянску. Но в городе все ещё стоят российские войска. На подступах идут бои. Задействованы танки и авиация.

При этом из Купянска продолжается эвакуация, как заявляют назначенные Россией "власти". А в телеграм-каналах пишут о подрыве моста через Оскол, который делит город на западную и восточную части. При этом одни пишут, что его разбили ударами ВСУ, а другие, что подорвали сами россияне.

Если последняя версия верная, то получается, что армия РФ опасается прорыва ВСУ с западной стороны и готовится ее оставить.

2. Один из ключевых сейчас участков - западный берег реки Оскол между Купянском и Изюмом. Судя по сообщениям и украинских, и российских телеграм-каналов, ВСУ заняли часть этого берега от Купянска на севере до Бахтина на юге включая важное село Сеньково, где находится мост через Оскол одной из дорог с Купянска на Изюм.

Таким образом все дороги к северу на Изюм перерезаны ВСУ (точнее, есть ещё одна по восточному берегу водохранилища, но она в зоне обстрела ВСУ с западного берега).

Но данный момент город не окружен: под контролем РФ остаются дороги с востока, которые идут в Изюм южнее Оскольского водохранилища. И по ним, как пишут российские телеграмм-каналы, продолжают подвозить подкрепление и боеприпасы. Но наверняка ВСУ попытаются перерезать и эти дороги. По крайней мере именно в этом направлении сейчас и продвигаются украинские войска.

На территориях около берега Оскола, куда сумели вклиниться ВСУ, идут бои. Местность обрабатывается российской артиллерией и авиацией.

Отдельные российские телеграм-каналы пишут, что идут контратаки россиян в районах сел Синиха-Сеньково-Воронцовка-Федоровка-Лесная Стенка. Также пишут о наступлении ВСУ на Гороховатку, где расположен ближайший к Изюму мост через Оскол (пишут, что был контрудар РФ с восточного берега из Боровой).

При этом население Изюма также эвакуируют, заявили назначенные Россией "власти".

Россия, судя по заявлениям военкоров и многочисленным видео, начала перебрасывать в Харьковскую область резервы. Их доставляют по суше и по воздуху. Впрочем, пока неясно, куда именно их вводят и в каком количестве.

3. Третье направление - сама Балаклея. Центр города взят украинскими войсками, но что происходит к востоку от города по трассе на Савинцы - точного понимания нет. Об освобождении Савинцев ВСУ не заявляли и фотографий не публиковали.

Утром Генштаб сообщал, что идет попытка вывоза раненых противника из Бородоярского и Ольховатки (западнее Савинцев). То есть на это утро трасса из Балаклеи на восток, в сторону Савинцев и развязки в Веселом была не до конца подконтрольна ВСУ.

Не исключено, что и сейчас это все еще так: поскольку о выходе украинских сил к Веселому за день информации не появилось.

В самой Балаклее, как рассказали "Стране" местные жители, были прилеты уже после объявления об освобождении города. То есть бои поблизости от города продолжаются.

Также жители говорят, что в городе готовятся к выявлению людей, сотрудничавших с россиянами.

О начале фильтрации в Балаклее уже официально заявило и Госбюро расследований.

«Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности», – говорится в сообщении ГБР.

4. Если взглянуть на карту боевых действий целиком, то видно, что ВСУ вошли вглубь обороны россиян фронтом примерно 50 километров в длину и 30 в ширину выйдя к Оскольскому водохранилищу и продвигаясь далее на юг в сторону Изюма.

Комментируя этот "клин", российские обозреватели заявляют, что он дает РФ возможность окружить часть прорвавшихся вперед войск, ударив с северного и южного флангов и "прижав" группировку к Осколу.

Но хватит ли у россиян на это ресурсов - пока большой вопрос, учитывая непонятное количество направляемых сюда резервов. А также сосредоточенных для дальнейшего наступления сил ВСУ с целью взятия в кольцо Изюма, либо принуждению россиян к отступлению из города (о последствиях этого "Страна" уже писала вчера - это будет означать фактический срыв планов РФ по наступлению на Славянск, а возможно и отступление со всего севера Донецкой области).

Также россияне обсуждают и другой вариант - отступление российских сил на восточный берег Оскола (что, по большей части, уже и так по факту произошло) и создании там новой линии обороны при одновременном удержании Изюма, как необходимого плацдарма для действий в Донецкой области.

Также сегодня ходили слухи о контрнаступлении ВСУ на Изюм со стороны Славянска (то есть с юга - это еще одно направление для удара для окружения Изюма). Но судя, по информации, которая поступала в течение дня, каких-то активных движений там не было.

Хотя, не исключено, что они там будут в ближайшее время. По крайней мере, российские телеграмм-каналы сообщают о подготовке наступления ВСУ на Лиман (а оттуда открывается путь для перерезанная восточной дороги в Изюм).

Южный фронт

В Херсонской области тоже фронт не замер. Вчера вечером были сообщения о наступлении ВСУ в районе Посад-Покровского под Николаевым в сторону Херсона. Официального подтверждения эта информация не получила.

Утром Генштаб сообщил, что россияне безуспешно контратаковали в районах Вернополья и Безыменного на севере Херсонской области (то есть, населенных пунктов, которые недавно были заняты ВСУ).

К северо-западу от Давыдова Брода россияне, по данным Генштаба, закрыли на въезд и выезд село Великая Александровка (то есть ждут там атаки ВСУ).

Днем в Сети опубликовали видео, как сообщается, из Благодатовки Херсонской области. На видео украинские военные поднимают над населенным пунктом флаг.

То есть, населенный пункт перешел под контроль Украины, хотя официально об этом не сообщалось.

Но в целом здесь у ВСУ нет столь быстрого продвижения как в Харьковской области, что российские военные телеграмм-каналы объясняют большей плотностью обороны армии РФ (здесь россияне заранее готовились к наступлению ВСУ и потому перебросили немало войск). То есть, даже если ВСУ прорывают одну линию обороны, они тут же сталкиваются со второй.

В Балаклее же была лишь довольно слабая линия обороны на передовой, а далее в тылу ни второй, ни третьей линии организовано не было. Как и резервов. Поэтому, прорвав линию обороны, ВСУ сразу быстро смогли продвинуться в тыл на десятки километров почти не встречая сопротивления.

О том, что главная проблема российской армии в Украине - нехватка людей, заявил и Арестович.

"Сталин создал четыре Украинских фронта общей численностью 2,5 млн, чтобы это завоевать. И не потому что он был дурак - наоборот, потому что они считать умели хорошо. А россияне со 170 тысячами пытаются завоевать Украину. Они размазаны тонкой линией по всей линии фронта, и если украинские войска протыкают эту линию, то дальше некому держать оборону", - говорит Арестович.

Впрочем, как видим, в Херсонской области россияне все же смогли собрать немало резервов для обороны. И теперь, судя по всему, такую же линию обороны пытаются организовать и в Харьковской области. Но там им будет труднее, так как задачу придется решать в условиях наступления ВСУ.

Военные перспективы

Арестович, комментируя наступление Украины, заявил, что ВСУ могут открыть "третий фронт". То есть нанести удар по российской армии где-то еще, кроме нынешних двух направлений (харьковского и херсонского).

"Лучше двух направлений для контратак может быть только открытие третьего", - заявил советник Офиса президента в эфире "Фейгин Live". "Хватит ли ресурсов у нас - посмотрим", - добавил он.

На Западе, судя по комментариям, довольны тем, как развивается украинское контрнаступление.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях

"Сейчас мы видим успех в Херсоне, мы видим некоторый успех в Харькове, и это очень, очень обнадеживает", — сказал Остин на пресс-конференции в Праге.

Прогнозы ряда западных экспертов тоже звучат оптимистически. Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть Крым в течение года, а война может закончиться прямой военной победой Киева.

Ходжес добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет нужна ему для достижения полной военной победы.

"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - сказал Ходжес, который в марте предсказывал, что война продлится еще 10 дней, а потом закончится ввиду исчерпания боеприпасов у России.

Тем не менее, генсек НАТО сегодня уже сделал заявление о том, что Альянс будет помогать Украине добиться победы в этой войне.

В общем, украинские контрнаступления помогли ключевым игрокам НАТО заявить о правильности взятого полгода назад курса. Но подкрепить это мнение сможет лишь безоговорочный успех украинских наступлений.

Экономика и санкции

Одна из главнейших тем здесь - провал идеи ввести потолок цен на российский газ. Это предложение не получило поддержки на встрече министров энергетики стран ЕС, которая состоялась сегодня.

"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", - прокомментировал заседание один из дипломатов.

Только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен только на российский газ. 15 стран-участниц ЕС согласны на введение потолка для газа от всех стран-поставщиков. Всего в Евросоюзе 28 государств.

При этом Европа сегодня утвердила ужесточение выдачи виз для граждан России. Утверждено решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Как заявил Еврокомиссар Паоло Джентилони, въезд разрешат журналистам и гражданам, направляющимся в ЕС по семейным обстоятельствам.

Но, в отличие от стран Балтии, остальная Европа запретить россиянам Шенген пока отказалась. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что запрет на въезд всем 144 миллионам россиян был бы "перегибанием палки".

"Австрия с ее историей должна уметь различать Путина и его прихвостней и Россию и россиян. География не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры", - заявил он в интервью Wiener Zeitung.

К слову, Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России. И что Вена могла бы стать местом встречи для переговорщиков.

Ранее с предложениями устроить переговоры на своей территории выступал президент Турции. В посредники себя предлагал и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Но, судя по всему, это пока вопрос достаточно далекой перспективы.

Хотя, тема переговоров обсуждается даже сейчас. Подробнее об этом мы писали здесь.