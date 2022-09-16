В пятницу, 16 сентября, идет 205-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Накануне мы проанализировали проект госбюджета на 2023 год. Все детали — в нашей публикации: "Каждая вторая гривна на войну".

Удар по дамбе в Кривом Роге, Байден не хочет давать дальние ракеты, "красные линии" Кремля — по ссылке предлагаем вниманию итоги 204-го для войны.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня. Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

16 сентября

09:30 Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко публикует фото последствий обстрелов Донецкой области.

Ночью был нанесен удар со "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидову – известно о 1 погибшем и 5 раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.

В Парасковеевке Соледарской громады обстрелом разрушен дом, еще 5 – повреждены.

В Авдеевке был массированный артобстрел центра города под утро. Предварительно, без жертв.

Под огнем были Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации "властей ДНР", за прошедшие сутки на неподконтрольной территории, в Ворошиловском районе Донецка, Макеевке и Светлодарске погибли трое мирных жителей. Ранены - 12 человек.

09:27 Латвия вводят ограничение на пересечение латвийской границы для россиян с шенгенскими визами.

Решение вступит в силу 19 сентября, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее о решении закрыть россиянам въезд по шенгену с 19 сентября объявила Эстония.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда заявил, что с аналогичными ограничениями выступят и другие государства балтийского региона.

Решения закрыть въезд с 19 сентября страны Балтии объявляют после того, как Литва, Латвия и Эстония “достигли принципиального соглашения” об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью.

09:21 Британская разведка в новой сводке пишет, что кадровые проблемы в российских войсках становятся все более серьезными. Особенно это касается боевой пехоты и младших командиров.

В минобороны Британии считают, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнера", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.

"ЧВК "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

В последнее время этот процесс активизировался: недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин говорит, что ищет "бойцов для штурмовых частей", - сообщает разведка.

09:16 Российские телеграм-каналы публикуют видео передвижения фургонов федеральной службы исполнения наказаний для перевозки заключенных.

Как утверждается, вчера около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.

Ранее в сети публиковали видео, где куратор ЧВК "Вагнер" близкий к Путину бизнесмен Пригожин агитирует заключённых в одной из колоний в Мордовии вступать в его ЧВК и отправляться воевать в Украину.

09:15 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ночных обстрелов в области.

Под массированным огнем в течение суток были недавно освобожденные населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Там повреждены жилые дома и есть пострадавшие

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Еще одна женщина ранена в Изюмском районе, и одна – в Харьковском.

В Золочеве упали две ракеты рядом с образовательным учреждением, предварительно, без потерь.

Напомним, также ночью войска РФ нанесли удар по двум районам Харькова.

08:40 Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Валуйки, расположенного недалеко от границы с Украиной.

Он заявляет, что сработала система ПВО - в результате есть разрушения на земле.

Гладков сообщает о погибшем мирном жителе, а также о двоих пострадавших, которым понадобилась медицинская помощь.

Губернатор Белгородской области заявляет, что в Валуйках повреждена подстанция, загорелись восемь частных домов и три машины.

В городе наблюдались проблемы с электроснабжением, но к утру подачу электричества восстановили, за исключением одной из улиц.

Украина обстрел не подтверждала и не комментировала.

08:49 Американский Институт изучения войны, ссылаясь на российские военные телеграм-каналы, пишет, что ВСУ вытеснили российские войска из населенного пункта Сосновое на северном берегу Северского Донца и укрепляют там позиции. Вероятно, российские войска также отошли из населенного пункта Студенок к западу от Соснового, чтобы избежать окружения.

Также по данным российских источников, украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Сообщается, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе размещают артиллерийские позиции в селе Гряниковка на восточном берегу Оскола около трассы Р79.

Если размещение украинских позиций в Гряниковке подтвердится, это будет указывать на то, что линия фронта россиян к востоку от реки Оскол слаба и/или что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее, сообщает Институт.

Ранее предполагалось, что армия РФ попытается держать новую линию фронта по левым берегам Оскола и Северского Донца.

Отметим, что официально Генштаб ВСУ об освобождении Студенка, Соснового и Гряниковки не заявлял.

08:30 По состоянию на утро 16 сентября водоснабжение в Кривом Роге стабилизировано, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Работы по ликвидации последствий ракетных ударов на гидротехнических сооружениях города продолжаются.

Отметим, удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога войска РФ наносили дважды - 14 и 15 сентября. После удара по Карачуновской дамбе в среду в реке Ингулец сильно поднялся уровень воды, в городе ряд районов оказались подтопленными.

08:20 Ночью войска РФ три раза удрали по Никополю в Днепропетровской области. По городу было выпущено более 40 снарядов, в результате ранения получила 57-летняя женщина, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

В Никополе повреждены 11 многоэтажек и частных домов, лицей и детский сад, центр соцобслуживания и несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.

Из-за обстрелов вспыхнули четыре пожара, все они уже ликвидированы.

Также в Днепропетровской области под ночной обстрел попала Червоногригоровская громада, там повреждены 3 многоэтажки и магазин.

08:15 Вчера вечером во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля. В результате погибли четыре человека. Водитель военного авто не пострадал.

По информации полиции, авария произошла на автодороге "Киев - Чоп" в городе Броды около 20:00. Там столкнулись военный автомобиль и "Фольксваген".

В результате погибли четверо пассажиров "Фольксвагена". Среди них семилетний ребенок. Телесные повреждения получили водитель и еще трое пассажиров авто, среди которых дети 4 и 6 лет. Их доставили в больницу.

08:10 Ночью войска РФ нанесли удар по двум районам Харькова. В результате пострадали четыре человека, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удар наносился около 03:30. В Слободском районе ракета попала в землю рядом с двухэтажным жилым домом. Повреждены коммуникации, загорелся автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей - 5 и 17 лет. Госпитализация им была не нужна.

В Киевском районе российская ракета попала в одноэтажное здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

08:05 Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

В пакет войдут:

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

- четыре противоартиллерийских радара;

- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

- противобеспилотные воздушные системы;

- оборудование для разминирования;

- противопехотные боеприпасы Claymore;

- подрывные боеприпасы и оборудование;

- стрелковое оружие и боеприпасы;

- приборы ночного видения, зимнее снаряжение и другое полевое снаряжение.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.