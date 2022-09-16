Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 16 сентября, в котором рассказал о расследовании трагедии в Изюме.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что в Харьковской области ведутся следственные действия по преступлениям россиян в Изюме. Одобрил решение ООН отправить в Изюм миссию. Рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где ему доложили о ситуации на фронте и перспективных разработках оружия. Сообщил о разговоре с президентом Финляндии о помощи Украине и запрете на визы россиян. Рассказал о деятельности группы Ермака, которая работает над присоединением Украины к Организации экономического сотрудничества.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме. По словам президента, обнаружено более 400 могил, убиты целые семьи.

Также "Страна" сообщала, что ООН направит делегацию в освобожденный Изюм, чтобы изучить найденные массовые захоронения.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.