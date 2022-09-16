Заседание Ставки, ситуация на фронте и расследование трагедии в Изюме. Новое обращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 16 сентября, в котором рассказал о расследовании трагедии в Изюме.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил, что в Харьковской области ведутся следственные действия по преступлениям россиян в Изюме. Одобрил решение ООН отправить в Изюм миссию.
- Рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где ему доложили о ситуации на фронте и перспективных разработках оружия.
- Сообщил о разговоре с президентом Финляндии о помощи Украине и запрете на визы россиян.
- Рассказал о деятельности группы Ермака, которая работает над присоединением Украины к Организации экономического сотрудничества.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме. По словам президента, обнаружено более 400 могил, убиты целые семьи.
Также "Страна" сообщала, что ООН направит делегацию в освобожденный Изюм, чтобы изучить найденные массовые захоронения.
Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.
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