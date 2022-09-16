Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в четверг, 15 сентября, в котором рассказал о найденном массовом захоронении украинских военных под Изюмом в Харьковской области.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о третьем с начала войны визите в Украину президента Еврокомиссии. Рассказал, что в октябре Украина должна выполнить 7 критериев вступления в ЕС. Сообщил о новом ударе по инфраструктуре Кривого Рога, который еще раз доказывает необходимость 8 пакета санкций ЕС и признания Россию государством-террористов. Еще раз напомнил Западу, что Украине нужны системы ПВО. Рассказал о разговоре с представителями ведущих аналитических центров США, Франции, Германии и Британии, которые прибыли в Киев, а также о телефонном разговоре с премьером Канады. Поприветстсвовал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС, направленную против России, и сказал, что весь мир должен добиваться того, чтобы россияне ушли с АЭС. Рассказал о массовом захоронении в Изюме, сообщил, что завтра туда приедут журналисты.

Ранее мы писали, что совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против Украины и на Запорожской АЭС". В постпредставительстве России в ООН резолюцию назвали "антироссийской", отметив, что её "протащили" западные страны.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.