Под Изюмом нашли могилы солдат ВСУ. Фото: "Радио Свобода"

В Сети появились фото массового захоронения военнослужащих ВСУ под городом Изюм в Харьковской области.

Соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

"Мы так посчитали, здесь где-то около 20-25 человек. Хотя надпись здесь была 17. Мы проверим это уже когда будут поднимать тела", - сообщил "Радио Свобода" уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Пока неизвестно точное количество лиц, захороненных в могиле, также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. В настоящее время идет разминирование территории.

Массовое захоронение военных ВСУ под Изюмом

Массовое захоронение военных ВСУ под Изюмом

Массовое захоронение военных ВСУ под Изюмом

Массовое захоронение военных ВСУ под Изюмом

Ранее мы писали, что советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что разрушения, которые нанесли российские войска в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Также "Страна" публиковала видео о том, как выглядит Изюм после полугода российской оккупации.

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