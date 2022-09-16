В Сети появились фото массового захоронения военнослужащих ВСУ под городом Изюм в Харьковской области.

Соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

"Мы так посчитали, здесь где-то около 20-25 человек. Хотя надпись здесь была 17. Мы проверим это уже когда будут поднимать тела", - сообщил "Радио Свобода" уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Пока неизвестно точное количество лиц, захороненных в могиле, также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. В настоящее время идет разминирование территории.

Ранее мы писали, что советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что разрушения, которые нанесли российские войска в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Также "Страна" публиковала видео о том, как выглядит Изюм после полугода российской оккупации.

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