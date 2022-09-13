Появился видеорепортаж DW из освобожденного Изюма Харьковской области.

На кадрах видно, в насколько ужасном состоянии находится город после российской оккупации.

Как сообщалось, в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, уничтожено 80% зданий.

Сейчас город представляет собой кладбище разрушенных многоэтажек, школ и мостов, повсюду брошена сгоревшая военная техника.

Изюм находился полгода в оккупации, люди жили без газа, электричества и канализаций, прячась в подвалах.

Ранее мы публиковали видео, как российские войска огромными колоннами покидают Изюм, оставляя ВСУ тяжелую технику.

По последним данным, армии РФ удалось зацепиться за правый берег Оскола под Изюмом.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины