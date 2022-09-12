Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин Live".

"Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону речки и благополучно удерживают ее", - сказал советник Андрея Ермака.

А вот в районе Купянска-Узлового (железнодорожный узел южнее собственно города Купянск) на левом берегу Оскола ВСУ смогли продвинуться вперед, сообщил Арестович. Как и в районе Боровой.

"Там противнику не вполне удалось зацепиться за естественный рубеж", - констатировал советник главы Офиса президента, не сообщив других деталей.

Напомним, 12 сентября американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщалось, что ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область, а войска РФ отошли за реку Оскол.

Ранее мы писали, что назначенный РФ "глава харьковской ВГА" Виталий Ганчев объяснил отступление россиян 8-кратным превосходством ВСУ в численности.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.