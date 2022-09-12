Назначенный россиянами "глава харьковской ВГА" Виталий Ганчев утверждает, что численность украинских сил на харьковском направлении превышала примерно в восемь раз российские.

Он заявил также, что войска РФ отвели "для сохранения личного состава", пишут российские СМИ.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что на момент наступления под Изюмом и Купянском было 15-16 российских батальонно-тактических групп или 10-12 тысяч военных.

Украинскую наступающую группировку Арестович назвал примерно схожей по численности.

Напомним, по данным польского эксперта Ярослава Вольски, на юге войска РФ сократили линию фронта и отступили в сторону Херсона на 5-10 км.

Как писала "Страна", ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область, войска РФ отошли за реку Оскол.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.