Электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области возобновлены на 80% - Офис президента
Электроснабжение и водоснабжение Харькова и области по состоянию на утро 12 сентября возобновлены на 80%. Восстановительные работы продолжаются.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.
Напомним, вчера россияне нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине. В десятках городов на востоке Украины пропал свет.
Сегодня сообщалось, что два поезда - из Харькова в Одессу и в Ивано-Франковск - задерживаются из-за того, что в Харьковской области все еще частично отсутствует свет.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.