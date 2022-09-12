Электроснабжение и водоснабжение Харькова и области по состоянию на утро 12 сентября возобновлены на 80%. Восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера россияне нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине. В десятках городов на востоке Украины пропал свет.

Сегодня сообщалось, что два поезда - из Харькова в Одессу и в Ивано-Франковск - задерживаются из-за того, что в Харьковской области все еще частично отсутствует свет.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.