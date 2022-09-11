Появилось видео из еще одного освобожденного населенного пункта в Харьковской области.

Поселок Гоптовка на границе Украины и России, где находился один из самых крупных пропускных пунктов, уже под контролем ВСУ.

Ранее появились фото и видео из новых освобожденных сел в Харьковской области: Гнилица Первая, Токаревка, Липцы и другие. Также украинская армия вышла на границу с Россией в Казачьей Лопани.

Губернатор Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов, но точное количество назвать нельзя в интересах военной операции.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.