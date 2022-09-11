Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на украинско-российской границе больше нет гигантских очередей из людей, желающих уехать из бывших в оккупации территорий Харьковской области.

Об этом он написал у себя в Телеграм-канале.

По его словам, ночью все, кто хотел перейти границу в направлении России, смогли сделать это.

"За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу. Большинство из них на своем транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек", - заявил Гладков.

А губернатор соседней Курской области РФ Роман Старовойт заявил о том, что готов помогать в приеме беженцев. По его словам, "развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев".

Тем временем появляются фото и видео из новых освобожденных сел в Харьковской области. В частности под контролем ВСУ Гнилица Первая, Токаревка и Липцы.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.