Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта. Скриншот

На брифинге 11 сентября Министерство обороны РФ показало любопытную карту. Она фактически показывает линию фронта, которую россияне намерены удерживать в Харьковской области.

Линия фронта проходит по Осколу и Оскольскому водохранилищу вплоть до границы с РФ. По крайней мере, такой план у россиян.

К западу от этой линии из Харьковской области, включая Волчанск, Россия, судя по всему, войска уже отвела.

Карта Минобороны РФ

Ранее "Страна" сообщала, что сейчас поступают новости об освобождении все новых населенных пунктов в Харьковской области. Это Великий Бурлук, Токаревка, Липцы и Волчанск.

Ранее сегодня Владимир Зеленский написал в соцсети об освобождении пгт Чкаловское в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области. 

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