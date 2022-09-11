На брифинге 11 сентября Министерство обороны РФ показало любопытную карту. Она фактически показывает линию фронта, которую россияне намерены удерживать в Харьковской области.

Линия фронта проходит по Осколу и Оскольскому водохранилищу вплоть до границы с РФ. По крайней мере, такой план у россиян.

К западу от этой линии из Харьковской области, включая Волчанск, Россия, судя по всему, войска уже отвела.

Ранее "Страна" сообщала, что сейчас поступают новости об освобождении все новых населенных пунктов в Харьковской области. Это Великий Бурлук, Токаревка, Липцы и Волчанск.

Ранее сегодня Владимир Зеленский написал в соцсети об освобождении пгт Чкаловское в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.