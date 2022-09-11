Разведка США помогала Киеву готовить контрнаступление в Харьковской области.

Об этом пишет The New York Times в своем свежем номере.

Информированные собеседники издания не без иронии отметили: американские спецслужбы не раз указывали, что у них имеется гораздо больше информации относительно российских военных планов, нежели об украинских. Но как только Украина начала разрабатывать план контрнаступления против России, она решила, что, поделившись информацией с США, сможет получить больше поддержки.

Результаты превзошли все ожидания. По словам бывшего сотрудника Пентагона и офицера ЦРУ Мика Малроя, украинские войска продвигаются невероятно быстро. Действующие и бывшие чиновники США высоко оценили тщательную подготовку Украины к контрнаступлению. Решение Украины рассказать о своем контрнаступлении на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом для введения в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с 2014 года, напомнила The New York Times.

Тем не менее действующие американские чиновники подчеркивают, что еще рано судить о том, смогут ли украинские военные продолжать наступление в том же темпе. Ведь и они понесли существенные потери и страдают от нехватки артиллерийских снарядов. Некоторые американские чиновники считают, что чем успешнее Украина будет действовать в ближайшие несколько дней, тем больше вероятность, что Россия будет искать способы нанести ответный удар.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что быстрое падение Изюма в Харьковской области станет самым тяжелым поражением Москвы с тех пор, как в марте ее войска были отброшены из столицы Киева.

Между тем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.