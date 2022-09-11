ВСУ в Харьковской области прорвали линии обороны россиян на глубину до 70 километров.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW) в своей очередной сводке.

Украинские войска во время сентябрьского контрнаступления за последние пять дней захватили более 3000 квадратных километров территории – это больше, чем российские войска сумели занять во всех операциях с апреля. Эта операция разрушает ось российского наступления на северный Донбасс, пишут американские аналитики.

По их оценкам, российские войска не проводят контролируемый вывод войск, а наспех бегут, чтобы избежать окружения в Изюме. Освобождение этого города, полагает ISW, станет самым значительным украинским военным достижением с момента битвы за Киев в марте, устранив угрозу российского наступления на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40.

Ранее Reuters написал, что падение Изюма станет самым тяжелым поражением Москвы после ухода из-под Киева.

Также стало известно, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США.