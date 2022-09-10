Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что заявления Украины о наступлении на юге - это была "разводка".

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

По его словам, российские войска "попались на разводку, что наступление будет на юге и перегнали туда войска и сделали так, что они оказались запертыми, изолированными без снабжения, и получили плюху на востоке".

При этом Арестович считает, что рано или поздно наступление ВСУ в Харьковской области "упрется" и остановится. Но пока еще оно будет продолжаться.

Отсутствие серьезного российского сопротивления он объяснил нехваткой личного состава у РФ.

"170 тысяч от Харькова до Херсона это очень мало. У них нет сил организовать вторую и третью линии обороны", - заявил Арестович в эфире у Марка Фейгина.

По его словам, на момент наступления под Изюмом и Купянском было 15-16 российских батальонно-тактических групп или 10-12 тысяч военных.

Украинскую наступающую группировку Арестович назвал примерно схожей по численности и считает, что российское руководство знало о накоплении сил, но не смогло разгадать намерения ВСУ (будет атака или имеет место отвлекающий маневр).

А на юге Арестович изначально не ожидает столь же быстрого контрнаступления, как в Харьковской области.

По его словам, там собраны самые боеспособные российские войска. "Они быстро не сдадутся", - констатировал советник ОП.

Стратегия ВСУ в Херсонской области состоит в истощении этой группировки, которая, по мнению Арестовича, получает "пятую часть снабжения" из-за ударов по логистике.

Отметим, что о наступлении на юге, в Херсонской области несколько месяцев подряд официально говорили и украинские власти, и западные СМИ.

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