Министерство обороны России прокомментировало освобождение украинской армией ряда населенных пунктов в Харьковской области. В Москве утверждают, что это они сами спланировано отошли, чтобы перебросить войска на донецкое направление.

"Принято решение перегруппировать войска РФ, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - заявляет Министерство обороны России.

В ведомстве добавили, что отход российских войск прикрывался ударами авиации и артиллерии.

"В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "ДНР", проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - утверждает спикер Минобороны РФ.

В Москве говорят, что "вывели" войска из Харьковской области "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

Заявление РФ комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Уход россиян из под Изюма ликвидирует для них возможность наступления на Славянск с севера. Придётся наступать только "в лоб" через Артёмовск, где у ВСУ сильная линия обороны.

То есть даже с чисто военно-тактической точки зрения уход из под Изюма мешает задаче "усиления" наступления на Донбасс.

И к тому же ещё непонятно где в Харьковской области фронт остановится и удержат ли его на Осколе (а для его удержания тоже подразделения нужны).

И это не говоря уже о политических и информационно-психологических потерях.

Другой вопрос, что ситуация действительно может свидетельствовать об отсутствии у РФ на данный момент резервов, для чего всеми силами стараются сократить и "оптимизировать" (за счёт рек и водохранилищ) линию фронта.

Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, украинские войска в ходе контрнаступления освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области.

Также "Страна" сообщала, что ВСУ освободили еще один поселок в Харьковской области.