Сухопутные войска опубликовали видео с генерал-полковником Александром Сырским, который, как сообщалось, руководит наступательной операцией в Харьковской области.

Он выступил в центре освобожденной Балаклеи. Сырский заявил, что ВСУ сегодня завершают освобождение города.

"Официально ставим точку в зачистке этого города и поднимаем наш государственный флаг", - заявил генерал.

"У нас впереди Купянск, который уже наполовину взят украинскими войсками. Впереди Изюм и много других", - добавил он.

Тем временем назначенные Россией "власти" Изюма заявляют, что из города продолжается эвакуация.

В то же время глава Офиса президента Украины Ермак опубликовал у себя в Телеграме картинку с гроздью винограда.

"Что, видимо, означает начало штурма Изюма, чему уже есть видеоподтверждения", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее украинские военные сообщили, что россияне покинули Изюм. "Страна" разбиралась, что это означает для ситуации на фронте.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.