Украинские военные 10 сентября сообщают, что россияне покинули Изюм. По крайней мере, его центр. Также пишут о сильном взрыве со стороны моста.

Об этом в Facebook сообщил командир батальона "Свобода" майор Петр Кузик.

О том, что это может означать с точки зрения ситуации на фронте, пишет Telegram-канал "Политика Страны":

"1. Практически ликвидируется (по крайней мере на данный момент) угроза наступления на Славянск. Так как, получается, что армия РФ оставила правый берег Северского Донца, с которого (через Долгенькое и Долину) готовилась наступать на Славянск и Краматорск. Российские войска ещё остаются в близлежащих к Славянску районах на левом берегу Донца (Святогорск), но с них наступать сложно - через реку и на высокий правый берег. Да и общая ситуация на фронте сейчас для российских войск к наступлению на этом участке не предрасполагает.

2. Российская армия отступает на восток. Куда именно? Самое очевидное решение - выстроить новую линию обороны по левому берегу реки Оскол и Северского Донца. Но это если там удастся закрепится и если ВСУ ещё не создали на левом берегу плацдарм (вчера появлялись сообщения о том, что украинские военные уже в Осколе).

3. Важное значение будет иметь битва за Лиман - если украинской армии удастся его взять, значит план по созданию линии обороны на левом берегу Донца рухнет (Лиман находится на левом берегу и является крупным транспортным узлом). Не исключено, что и по этой причине из Изюма решили выводить российские войска, чтоб усилить оборону в этом районе".

Напомним, сегодня в сети появилось фото украинских военных возле горсовета в Купянске Харьковской области.

Также мы писали, что в освобожденной Балаклее впервые за недели ночь прошла без стрельбы.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.