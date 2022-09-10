В субботу, 10 сентября, в сети появились фотографии украинских военных из города Купянск, освобождение которого ранее в Офисе президента называли ключевым для наступления ВСУ под Харьковом.

Снимки публикует в Telegram-канале украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

На одном из фото украинские военные запечатлены около горсовета Купянска.

Отметим, горсовет находится на западном берегу Оскола, мост через который был вчера разрушен.

"Кто контролирует часть города на восточном берегу и остались ли там россияне пока непонятно", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Также харьковские паблики публикуют видео, как утверждается, с украинскими военными из Купянска. Но официального подтверждения того, что ВСУ зашли в город, пока нет.

Напомним, вчера Харьковские паблики публиковали фото украинских солдат около въезда в Купянск.

А Институт изучения войны вчера прогнозировал, что ВСУ могут освободить Купянск в течение 72 часов.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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