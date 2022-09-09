Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.

Главные темы, поднятые президентом:

Он сообщил, что ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области. Туда возвращается Нацполиция, в некоторых идут мероприятия проверки.

Рассказал о визите президента Латвии и премьера Польши. Стороны говорили об упрощении процедур на границе с Польшей вплоть до совместного пограничного контроля, а также о снижении тарифов на почтовые отправления в Польшу и из нее и о поставке украинской электроэнергии Польше.

Сообщил, что ЕС утвердил 5 млрд евро помощи для Украины и остановку упрощенного визового режима для РФ.

Рассказал о встрече с гендиректором компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Между тем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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