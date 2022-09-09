Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 сентября о введении новых санкций против руководства РФ.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

Санкции вводятся против 606 человек, в частности, 28 членов Совбеза РФ, 154 членов Совета Федерации РФ, 424 депутатов Госдумы РФ.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины на 10 лет.

Ранее Кабмин предложил СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ.

Также Кабмин ввел санкции в отношении дочерей Путина.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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