Зеленский ввел новые санкции против руководства РФ. В списке больше 600 человек из Совбеза, Совфеда и Госдумы
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 сентября о введении новых санкций против руководства РФ.
Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.
Санкции вводятся против 606 человек, в частности, 28 членов Совбеза РФ, 154 членов Совета Федерации РФ, 424 депутатов Госдумы РФ.
Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины на 10 лет.
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