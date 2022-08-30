Кабинет Министров предлагает СНБО ввести санкции против патриарха Московского Кирилла и еще 7 представителей РПЦ.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики на его сайте.

"Кабинет Министров одобрил предложения о применении персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей", - сообщает министерство.

Кабмин одобрил введение санкций на 10 лет против:

1) патриарха Московского и всея Руси Кирилла;

2) руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона;

3) заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова;

4) митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона;

5) архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского РПЦ Питирима;

6) протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова;

7) митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева;

8) российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова.

После окончательного согласования списка Украина планирует обратиться с ним к международному сообществу, чтобы ввести такие же санкции в других странах.

Как писала "Страна", в мае Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

На это патриарх Кирилл отреагировал заявил, что "мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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