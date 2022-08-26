Русская православная церковь решила упорядочить изгнание бесов. Соответствующий документ, регламентирующий практики экзорцизма, нарабатывался три года и теперь представлен на суд общественности.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно проекту документа, обряд экзорцизма могут проводить только священники и епископы, получивший на это благословение правящего архиерея, и только бесплатно. Только они же могут определить, действительно ли из прихожанина нужно изгнать бесов.

В документе отмечается, что "экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости", а не в случае психических расстройств и заболеваний, поэтому священнослужителям рекомендуют ознакомиться с основами психиатрии.

Издание отмечает, что регламентировать изгнание бесов в РПЦ решили после нескольких случаев, когда люди погибали во время процедуры.

Ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что РПЦ - церковь "не только для москалей".

Как писала "Страна", в мае Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ. Собор осудил войну в Украине как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" и призвал власти Украины и РФ продолжать переговорный процесс для прекращения кровопролития.