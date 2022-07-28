Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что РПЦ "не церковь только для москалей".

Об этом он сказал в День Крещения Руси на встрече с детьми с Донбасса.

"Люди злонамеренные, в том числе в Украине, иногда утверждают, что это церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так. Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь церкви", - сказал Кирилл.

Как писала "Страна", в мае Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

На это патриарх Кирилл отреагировал заявил, что "мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".