Патриарх Русской православной церкви Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске. Видео с богослужения транслировал канал "Союз".

Это случилось, когда он спускался по невысоким ступенькам внутри церкви, вероятно, выложенным плиткой.

Однако на видео видно, что после инцидента к Патриарху быстро подбежали другие церковнослужители, чтобы ему помочь. После чего Кирилл поднялся с их помощью и продолжил богослужение.

Сам Кирилл прокомментировал инцидент так:.

"То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", - сказал Кирилл.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада Украины обратилась к Службе национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла, митрополита Волоколамского Илариона (бывшего уже главы отдела внешних церковных связей РПЦ), митрополита Тихона (Шевкунова), которого СМИ называют личным духовником Владимира Путина, а также против протоиерея Николая Балашова (заместителя Илариона).

Однако под европейские санкции Кирилл, который является ярым сторонником президента Российской федерации Владимира Путина, пока не попал. Причина - Венгрия, которая выступила против введения таких мер.